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نشأت الديهي: العالم مرعوب خوفا من انتقال فيروس كورونا .. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:41 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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كـريـم الـخـطـيـب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيروس كورونا أصبح حقيقة على الأرض الصينية ومنها ينتشر ويتوغل، وشعوب العالم تترقب وتنظر بعين الرعب والرهبة خوفا من انتقال الوباء إليهم.

وأضاف «الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN» أنه لا أحد يعلم سبب فيروس كورونا، وهل هو حقيقة أم خيال، وهل هو سارس جديد او ايدي او تيفود ، وهناك أسئلة كثيرة حول الفيروس، مؤكدا أن العالم يراقب الفيروس الوافد الجديد ما تبثه وكالات الأنباء العالمية.

وأوضح «الديهي» أن 14 ألف و500 شخص مصاب بفيروس كورونا من 24 دولة مختلفة، منهم 4 من أسرة واحدة في دولة الإمارات، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت الي تعزيز تدابير الوقاية لمكافحة العدوى ومكافحتها، خاصة ان فيروس كورونا يتطور لدى 20% من المصابين.

وأشار إلى أن الصين أغلقت مدينة جديدة تضم 9 ملايين مواطن بسبب فيروس كورونا الجديد، وغلق اي مدينة ينتشر فيها الوباء، متسائلا هل فيروس كورونا جزء من حرب بيولوجية مخططة من دولة ضد الصين؟. 

ولفت إلى أن  345 مصري يعودون من الصين بعد فيروس كورونا ، وإجراءات مشددة وعزل صحي 14 يوما، منوها إلى أن المصريين في الصين عبروا عن سعادتهم بموقف الدولة بجانبهم وعدم تركهم لوحدهم في هذه الازمة.


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