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رياضة

منتخب الصالات يهزم موزمبيق بثلاثية ويلتقي ليبيا في أمم إفريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:54 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
بالعلامة الكاملة نجح منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي على منتخب موزمبيق بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مدينة العيون المغربية والمؤهلة لمونديال ليتوانيا.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى المغرب وذلك بعد التغلب على منتخب غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا، بنتيجة 3 - 0.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب فراعنة الصالات نظره منتخب ليبيا فى نصف نهائى البطولة الإفريقية فى مباراة التأهل الى نهائيات مونديال ليتوانيا القادم.

وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

يذكر أن الدور قبل النهائي فى بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات سوف يقام يوم الأربعاء القادم فيما تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.
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