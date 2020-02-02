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لمواجهة فيروس كورونا.. الحكومة تكشف الإجراءات المتبعة مع العائدين من ووهان الصينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:53 م
الإجراءات المتبعة
الإجراءات المتبعة مع العائدين من ووهان
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حمزة شعيب
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات عودة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، قائلا:"هناك 306 مصري أبدو رغبتهم فى العودة للأراضي المصرية".

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" و المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "العدد الإجمالي بمدينة ووهان 345 قرر منهم 306 العودة والباقى رفضوا العودة لمصر والأمر بالنسبة لهم إختياري".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أرسل فى هذه الطائرة 10 أطنان من المعونات الطبية كهدية من المصريين للشعب الصيني فى مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف: "من بين المصريين العائدين سيدات حوامل تتطلب حالتهم المراعاة الطبية على نفقة الدولة المصرية، موضحا: "الحكومة تحملت تكاليف المصريين المقيمين بالصين من منازلهم وحتى مطار القاهرة دون أن يدفع أى مواطن مليم واحد".

وأوضح:"سيتم نقلهم بعد دخولهم القاهرة بعربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى ذاتية التطهير هى نوع جديد من سيارات الإسعاف تضمن عدم نقل العدوى، على الرغم من عدم وجود أى مصابين بـ المصريين القادمين من بكين، فضلا عن اتوبيسات تنقلهم".

ونوه إلى وزارة الصحة وفرت علاج وإقامة متكاملة لكل العائدين من ووهان لمدة 14 يوم على نفقة الدولة وهى فترة حضانة المرض، معقبا:"هناك فرق طبية مجهزة تتابع حالات المصريين فور وصولهم".
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