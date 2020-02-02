AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطور خطير.. الصين توجه بحرق جثث ضحايا كورونا في مكان الوفاة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:49 م
ضحايا الكورونا
ضحايا الكورونا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي نشأت الديهي إن الصين وجهت بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا بالقرب من أماكن وفاتهم، موضحا أن المسؤولين أًصيبوا بحالة هلع بسبب الكارثة التي يعيشون فيها الآن.

وأضاف «الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» أنه يمكن انتقال الفيروس الوبائي من المتوفين الي الاحياء، لذلك وجهت السلطات الصينية بضرورة حرق الجثث ومنع مراسم الوداع أو الجنازات.

وأشار إلى أن وسائل إعلام صينية أفادت بأنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس كورونا بين المناطق المختلفة ولا يمكن حفظها بالدفن بأي وسيلة أخرى. 

وتابع «الديهي» أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل المختصين في المجال الطبي ولا يسمح بفتحها بعد الختم ثم حرقها في الأماكن المحددة في الصين.

وشدد «الديهي» أن تصريحات المسئولين الصينيين أصبحت مقلقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الصيني، لافتا إلى أنه ظهر عدد من الإصابات في عشرات الدول خلال الأيام الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الصيني بالقاهرة يطمئن المصريين حول فيروس كورونا

الصين وأستراليا تناقشان الوضع الراهن بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد

إعلامية صينية لــ «صدى البلد»: نجحنا في اكتشاف علاج لــ كورونا ولدينا الثقة بالانتصار على الفيروس.. استجابة المواطنين عالية للإجراءات الوقائية والأطباء لديهم خبرات متراكمة في علاج أمراض مشابهة

شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا

السياحة المتضرر الأكبر.. خسائر تضرب الاقتصاد الصينى بسبب كورونا

جثث في الشارع.. مرضى كورونا يسقطون أرضا في الصين.. صور

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

مسنة بريطانية تتوسل لحكومتها مساعدتها في الزواج من شاب مصري

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح لهذا السبب

ذهبت لأمها المريضة بالسرطان.. فعادت مصابة بفيروس كورونا.. قصة معلمة بـ الحجر الصحي

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة