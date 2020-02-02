تطور خطير.. الصين توجه بحرق جثث ضحايا كورونا في مكان الوفاة





وأضاف « الديهي » خلال برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» أنه يمكن انتقال الفيروس الوبائي من المتوفين الي الاحياء، لذلك وجهت السلطات الصينية بضرورة حرق الجثث ومنع مراسم الوداع أو الجنازات.





وأشار إلى أن وسائل إعلام صينية أفادت بأنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس كورونا بين المناطق المختلفة ولا يمكن حفظها بالدفن بأي وسيلة أخرى.





وتابع «الديهي» أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل المختصين في المجال الطبي ولا يسمح بفتحها بعد الختم ثم حرقها في الأماكن المحددة في الصين.



