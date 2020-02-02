الدوري الإسباني.. إشبيلية يتعادل مع ألافيس و فياريال يفوز على أوساسونا





افتتح خوسيلو التسجيل لـ ألفيس في الدقيقة 70 ، ليعادل بعدها أوكامبوس النتيجة للفريق الأندلسي في الدقيقة 77، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 39 في المركز الرابع ، برصيد نادي ألافيس للنقطة 24 في المركز الخامس عشر.





وفي نفس الجولة ، فاز نادي فياريال على حساب ضيفه نادي أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





افتتح باكو ألكاسير الوافد الجديد لفياريال ، التسجيل لفريقه الجديد في الدقيقة 46 ، ليعادل بعدها أريداني النتيجة لأوساسونا في الدقيقة 48.





وفي الدقيقة 54 ، أضاف روبين بينا الهدف الثاني لفياريال ، قبل أن ينهي سانتي كازورلا على آمال أوساسونا في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59 من ضربة جزاء.





وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 34 في المركز السابع ، بينما توقف رصيد نادي أوساسونا عند النقطة 28 في المركز الحادي عشر.

انتهت مباراة فريقي إشبيلية و الفيس ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.