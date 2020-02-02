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رياضة

الدوري الإسباني.. إشبيلية يتعادل مع ألافيس و فياريال يفوز على أوساسونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:50 م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي إشبيلية و الفيس ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح خوسيلو التسجيل لـ ألفيس في الدقيقة 70 ، ليعادل بعدها أوكامبوس النتيجة للفريق الأندلسي في الدقيقة 77، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 39 في المركز الرابع ، برصيد نادي ألافيس للنقطة 24 في المركز الخامس عشر.

وفي نفس الجولة ، فاز نادي فياريال على حساب ضيفه نادي أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

افتتح باكو ألكاسير الوافد الجديد لفياريال ، التسجيل لفريقه الجديد في الدقيقة 46 ، ليعادل بعدها أريداني النتيجة لأوساسونا في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 54 ، أضاف روبين بينا الهدف الثاني لفياريال ، قبل أن ينهي سانتي كازورلا على آمال أوساسونا في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي فياريال للنقطة 34 في المركز السابع ، بينما توقف رصيد نادي أوساسونا عند النقطة 28 في المركز الحادي عشر.
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