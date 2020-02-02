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فن

اخبار الفن | عفاف شعيب تصدم جمهورها.. إحالة أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:50 م
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
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محمد نحلة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:


شريف إكرامى يرحل عن الأهلي.. وداع مؤثر من كريم فهمى


وجه الفنان كريم فهمى رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري. 


بعد حبسها في قضية هتك العرض .. فيديو جديد لـ مريم حسين


نشرت والدة الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو جديدا لابنتها بعد حبسها فى قضية هتك العرض بسبب رقصها غير اللائق مع المطرب تايجا. 


أمي قالت لي كده.. عفاف شعيب تصدم الجمهور برأي جريء.. فيديو


صدمت الفنانة عفاف شعيب جمهورها بتصريح جريء عن نصيحة وجهت لها منذ الصغر، مؤكدة أن والدتها هى من نصحتها بهذه النصيحة فى بدايتها العملية. 


إحالة شقيقة الفنانة زينة وأحمد عز للمحاكمة .. تعرف على القصة كاملة


قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي.


بـ فستان قصير وسيجار.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة


نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.


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