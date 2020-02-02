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فن

إحالة شقيقة الفنانة زينة وأحمد عز للمحاكمة .. تعرف على القصة كاملة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:53 م
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
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محمد نحلة

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي.


القصة بدأت حينما تواجد عز بالصدفة هو وزينة وشقيقتها في مطعم بالعلمين، من ثم فوجئ بتقدم شقيقة زينه تجاهه، وقامت بصفعه على وجهه، الأمر الذي جعل عز يقوم بتحرير محضر بالواقعة، ووقتها لم يكن هناك تأكيد على ماحدث، وتضاربت الأراء حول الأمر. 


ولكن بعد المشاجرة بفترة تم تسريب فيديو من كاميرات الفندق، وأوضح الفيديو حقيقة إعتداء شقيقة زينه على عز، وهو مايتنافي مع  المحضرالذي حررته الأخيره ضد أحمد عز بالاعتداء عليها.


كما أظهر الفيديو في الخلفية وجود امرأة بصحبة طفلين صغيرين، قيل إنها الفنانة زينة وتوءمها، دون أن يتسنى لأحد التأكد من ذلك، نظرا لعدم ظهور وجوههم بشكل واضح.


كانت الخلافات قد بدأت بين كل من الفنان أحمد عز، والفنانة زينة، منذ عدة سنوات، بسبب انتشار خبر زواجهما السري، ومطالبة زينة لـ"عز" بضم حضانة طفلين، أكدت أنه والدهما، بينما رفض هو الاعتراف بهما من الأساس.


وتجددت الخلافات والأزمات بين أحمد عز وزينة، بسبب الأحكام الصادرة في القضية التي نسبت الطفلين لأحمد عز بسبب رفضه لإجراء تحليل الـ DNA، ومن ثم حدثت خلافات حول قيمة النفقة.

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