AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هارب من أحكام بالإعدام.. سقوط عنصر إجرامي خطر فى قبضة الأمن

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:26 ص
ضبط هارب - ارشيفية
ضبط هارب - ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد فى مطروح.

البداية عندما وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام العنصر الخطر  "ناصر  ا ح  " 51 سنة  بدون عمل مقيم شمال سيناء السابق اتهامة فى "15 " سرقة – سلاح بدون ترخيص – مخدرات – ضرب – تسلل عبر الحدود – جرائم تموينية )"؛  بالاختباء بنطاق مطروح والمطلوب ضبطه فى قضايا "خطف والمحكوم عليه بالإعدام مخدرات محكوم علية بالسجن المؤبد 25 سنة".

وبتقنين الاجراءات تمكن قيادات وضباط القطاع عقب إعداد مأمورية أمنية من ضبطه، بمواجهته أقرا بصحته الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية وبخاصة المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب التنفيذ عليهم في قضايا الجنايات.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 380 طربة حشيش و25 ألف قرص مخدر بمطروح .. فيديو

ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية من بينها حكمين بالإعدام

عليه 3 أحكام بالمؤبد.. ضبط عنصر إجرامى هارب من قضية قتل

حوادث اليوم.. ضبط مهاجرين غير شرعيين بأسوان.. و3 عاطلين وراء سرقة لوحات الإعلانات بالعين السخنة.. وعنصر إجرامى هارب من قضية قتل

ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام في الغربية

ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بـ64 سنة سجن في الغربية

ترشيحاتنا

أمي قالت لي كده.. عفاف شعيب تصدم الجمهور برأي جريء.. فيديو

يحسبونه بسيطا وهو من أكبر الذنوب.. الإفتاء تحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرون

قرار غير متوقع في قضية ضيافة الداخلية بالكويت

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل إغلاق جامعة وهمية شهاداتها مزيفة.. فيديو

كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وعقوبات على بطل السودان.. توقعات منسق الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب