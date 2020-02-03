هارب من أحكام بالإعدام.. سقوط عنصر إجرامي خطر فى قبضة الأمن

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد فى مطروح.





البداية عندما وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام مفادها قيام العنصر الخطر "ناصر ا ح " 51 سنة بدون عمل مقيم شمال سيناء السابق اتهامة فى "15 " سرقة – سلاح بدون ترخيص – مخدرات – ضرب – تسلل عبر الحدود – جرائم تموينية )"؛ بالاختباء بنطاق مطروح والمطلوب ضبطه فى قضايا "خطف والمحكوم عليه بالإعدام مخدرات محكوم علية بالسجن المؤبد 25 سنة".





وبتقنين الاجراءات تمكن قيادات وضباط القطاع عقب إعداد مأمورية أمنية من ضبطه، بمواجهته أقرا بصحته الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية وبخاصة المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب التنفيذ عليهم في قضايا الجنايات.





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