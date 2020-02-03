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تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والساقين.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:25 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهي عمرو
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية بسيطة وآمنة تساعد على تقوية عضلات الظهر والساقين، والتي تسهم في حل مشاكل انحرافات قوام الجسم وحرق الدهون المتركزة في منطقة الظهر، والتى يتم ممارستها فى البيت.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»،إن هناك العديد من الرجال والنساء يعانون من مشكلة الدهون في منطقة الظهر رغم حلها البسيط وهذه التمارين تساعد على حرق الدهون.

وأضاف خبير اللياقة البدنية إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مؤكدا أن الرياضة مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل والصالات الرياضية.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، لافتا إلى أنه لابد من فرد الظهر ووضع الركبة يكون على الأرض عند ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر.

وأوضح أنه يمكن استخدام زجاجات المياه بدلا من الأوزان، وضروري الوقوف بشكل صحيح حتى لا يحدث أي مشاكل أو إصابات، وينصح بعمل تمارين الإحماء قبل البدء في التمارين التي يستخدم فيها الأوزان.

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