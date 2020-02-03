مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقى طالب بإحدى قرى سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة تغيير لمبة كهربائية بالمنزل، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي عقب ذلك، متأثرًا بإصابته، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبه جنائية.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ع.ح" 19 سنة، طالب، مقيم بمنشأة عباس، دائرة سيدي سالم، مصابًا بصعق كهربائي باليد اليمنى، وتوفي عقب ذلك.





وكشفت تحريات المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي حال محاولته تغيير لمبة بسقف المنزل، فسقط على الأرض، ما أدت هذه الإصابة إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.





بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.





وصرحت نيابة مركز سيدي سالم بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.





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