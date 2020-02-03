AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحت تأثير عقاقير الهلوسة.. حبس بائع تمر تعدى جنسيا على نجلته بالتبين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:00 ص
تعدى جنسي
تعدى جنسي
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس، بائع تمر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على نجلته الصغيرة "6 سنوات" بدائرة القسم أثناء غياب والدتها عن المنزل.

وأمرت النيابة بتعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لبيان حقيقة التعدي عليها جنسيا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.


بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من ربة منزل مفادها اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "فاطمة" 6 سنوات منهارة وفي حالة إعياء شديدة.

وبسؤالها عن الأسباب قررت بقيام والدها ويعمل "بائع تمر" بالاعتداء الجنسي عليها.

فيما أقرت الأم إمام رجال المباحث بتعاطي زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط الأب المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس

شك في سلوكها.. حبس أب قتل ابنته بالاشتراك مع نجله بحلوان

حبس عامل بعد اعتدائه جنسيا على نجلة زوجته بدار السلام

جرائم في العاصمة.. أم تعذب طفلها حتى الموت بمصر القديمة.. وعامل يعتدي جنسيا على ابنة زوجته

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

عمرها 6 سنوات.. بائع تمر يعتدي جنسيا على ابنته بالتبين

ترشيحاتنا

مصرى عائد من الصين: هذا ما فعلوه معنا قبل صعود الطائرة.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

خطوة بسيطة للخروج من الشك في عدد ركعات الصلاة

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. الفلوس سر غضبها من سيد مكاوي وقطيعتها لزكريا أحمد.. تفاصيل

رسائل من مدينة الموت.. ماذا قال المصريون العائدون من ووهان الصينية؟

شابة صينية ترفض ارتداء القناع.. فكان هذا رد السلطات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام