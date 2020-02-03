تحت تأثير عقاقير الهلوسة.. حبس بائع تمر تعدى جنسيا على نجلته بالتبين

قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس، بائع تمر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على نجلته الصغيرة "6 سنوات" بدائرة القسم أثناء غياب والدتها عن المنزل.





وأمرت النيابة بتعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لبيان حقيقة التعدي عليها جنسيا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.









بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من ربة منزل مفادها اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "فاطمة" 6 سنوات منهارة وفي حالة إعياء شديدة.





وبسؤالها عن الأسباب قررت بقيام والدها ويعمل "بائع تمر" بالاعتداء الجنسي عليها.





فيما أقرت الأم إمام رجال المباحث بتعاطي زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط الأب المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.



