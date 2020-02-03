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الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:35 ص
الإعلان عن مكافأة
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق
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هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، قررت إحدى الهيئات المختصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية في إندونيسيا رصد مكافأة مالية لصالح أي شخص يتمتع بالشجاعة والجرأة الكافية للتدخل من أجل إنقاذ "تمساح في مأزق" وإزالة إطار دراجة نارية عالق حول عنقه.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن التمساح، الذي يُقدر طوله بحوالي 13 قدمًا، يعاني بسبب الإطار العالق حول عنقه منذ سنوات، حيث كان قد شوهد للمرة الأولى على هذا الحال في نهر "بالو" بمقاطعة "سولاويسي الوسطى" الإندونيسية في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن التمساح سبق أن نجا من زلزال وتسونامي ضرب المنطقة في عام 2018، لكنه على الرغم من ذلك لم يتمكن من التخلص من هذا الإطار.

وأعلنت وكالة حماية الموارد الطبيعية بالمقاطعة مؤخرًا عن مكافأة من أجل إنقاذه، ولم يحدد رئيس الوكالة قيمة المكافأة، لكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أنها ستكون من جيبه الخاص.

وشدد رئيس الوكالة في الوقت ذاته على أنه لا يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الهواة على تعريض حياتهم للخطر، لكنه يرغب فقط في تدخل هؤلاء الذين لديهم خبرة فيما يتعلق بإنقاذ الحيوانات البرية.

وذكر تقرير الصحيفة أنه كان هناك محاولات سابقة لإنقاذ التمساح، لكنها باءت بالفشل، لافتًا إلى أن مسئولي حياة البرية بالمنطقة يشعرون بالقلق حيال هذا الأمر في الوقت الحالي بشكل خاص، نظرًا لأن الإطار يمكن أن يخنق التمساح في حالة لم تتم إزالته على وجه السرعة.

وأشار أحد المسئولين إلى أن حجم التمساح يزداد، وفي حال لم يتمكن من التخلص من الإطار العالق حول عنقه في أقرب وقت ممكن فسوف يخنقه بسبب نمو جسده.
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد
الإعلان عن مكافأة مالية لإنقاذ تمساح طوله 13 قدمًا من مأزق يهدد حياته.. شاهد
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