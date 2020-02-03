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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل من هونج كونج بشأن معابرها مع الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:53 ص
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن سلطات هونج كونج، أعلنت تعليق عمل 10 معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبرا لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكانت السلطات في هونج كونج أكدت ارتفاع حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا بعد ظهور حالة آخرى مصابة بالمدينة.

وقالت وزارة الصحة في هونج كونج إن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هي امرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس في هونج كونج، وأنها ترقد في الحجر الصحي في حالة صحية مستقرة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل. 
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