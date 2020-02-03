الصين تعتذر لـ إسرائيل لهذا السبب

قدم القائم بأعمال السفير الصيني لدى إسرائيل اعتذارًا لتل أبيب، بعد أن وصف منع العديد من الدول فتح حدودها أمام الصينيين بـ "ترحيل اللاجئين اليهود أثناء المحرقة".





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أصدرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانا جاء فيه أنه "لم تكن هناك أي نية إطلاقا للمقارنة بين أيام الهولوكوست السوداء مع الوضع الحالي والجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لحماية مواطنيها"، مضيفة "نعتذر إن كان البعض فهم رسالتنا بشكل خاطئ".





وكان القائم بأعمال السفارة الصينية في إسرائيل، داي يومينج، قال لـ الصحفيين خلال مؤتمر في تل أبيب إن "الأخطاء المرتكبة لتقييد دخول المواطنين الصينيين أو منعهم من السفر تذكرني بالأيام الخوالي، والقصص القديمة التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، مثل محرقة الهولوكوست التي تمثل أحلك أيام التاريخ البشري".





يذكر، أن إسرائيل اتخذت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس كورونا بمنع أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.

ومنعت إسرائيل يوم الخميس الماضي، جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم 304 لقوا حتفهم.

ووسعت داخلية الاحتلال السبت، نطاق هذا الحظر ليشمل أي أجنبي كان في الصين خلال الـ14 يوما الماضية.

وقالت الوزارة إن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية إضافة إلى المعابر البرية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.



