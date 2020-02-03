AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعتذر لـ إسرائيل لهذا السبب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:34 م
الصين وإسرائيل
الصين وإسرائيل
Advertisements
شيماء مصطفى
قدم القائم بأعمال السفير الصيني لدى إسرائيل اعتذارًا لتل أبيب، بعد أن وصف منع العديد من الدول فتح حدودها أمام الصينيين بـ "ترحيل اللاجئين اليهود أثناء المحرقة".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أصدرت السفارة الصينية في إسرائيل بيانا جاء فيه أنه "لم تكن هناك أي نية إطلاقا للمقارنة بين أيام الهولوكوست السوداء مع الوضع الحالي والجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لحماية مواطنيها"، مضيفة "نعتذر إن كان البعض فهم رسالتنا بشكل خاطئ".

وكان القائم بأعمال السفارة الصينية في إسرائيل، داي يومينج، قال لـ الصحفيين خلال مؤتمر في تل أبيب إن "الأخطاء المرتكبة لتقييد دخول المواطنين الصينيين أو منعهم من السفر تذكرني بالأيام الخوالي، والقصص القديمة التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، مثل محرقة الهولوكوست التي تمثل أحلك أيام التاريخ البشري".

يذكر، أن إسرائيل اتخذت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس كورونا بمنع أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها.

ومنعت إسرائيل يوم الخميس الماضي، جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم 304 لقوا حتفهم.

ووسعت داخلية الاحتلال السبت، نطاق هذا الحظر ليشمل أي أجنبي كان في الصين خلال الـ14 يوما الماضية.

وقالت الوزارة إن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية إضافة إلى المعابر البرية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه بحالتي إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

الصين تحث على عدم مغادرة أي أجنبي بؤرة انتشار كورونا

إسرائيل تتخذ أغرب قرار لمواجهة فيروس كورونا

خسائر فادحة للأسهم الصينية بسبب فيروس كورونا

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

برغم ارتفاع ضحايا كورونا.. باكستان تستأنف رحلات الطيران مع الصين

ترشيحاتنا

تصعيد عسكري تركي في خليج عدن.. تفاصيل

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 80 تريليون قدم مكعب

حسن شاكوش يوجه رسالة إلى منى زكى

غسـلوا 100 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات

بفستان أزرق جريء.. منة عرفة تستعرض أناقتها

طارق السيد يفتح النار على رضا سيكا بسبب لقاء الزمالك والأهلي 6-1.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى.. صور

تراجع أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny اليوم في مصر.. صور

جاموس يطارد أسدًا ويجبره على الفرار والاحتماء فوق شجرة.. شاهد