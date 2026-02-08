رئيس الشيوخ: الإعلام خط الدفاع الأول عن الدولة وبناء الوعي الوطني

استقبل المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم ، الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ووفداً رفيع المستوى من أعضاء النقابة.

في مستهل اللقاء، أعرب المستشار" فريد" رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدا علي أهمية دور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن ودعم الدولة ونشر الوعي والحقائق وبناء الإنسان المصري.

وشدد" فريد " علي الدور المحوري للنقابة في ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط المحتوى بما يحقق طموحات الدولة المصرية.

أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ



من جانبه ، قدم" سعدة " للمستشار عصام فريد التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ متمنيا له وللمجلس النجاح والتوفيق في أداء مهامه التشريعية ، معربا عن شكره وتقديره علي حفاوة الاستقبال.

وأكد الدكتور طارق سعدة علي أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ ونقابة الاعلاميين خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري، مشيدا بدور مجلس الشيوخ ٫الذي يضم نخبة من كافة التخصصات, في مناقشة موضوعات وتشريعات تخدم الصالح العام وتحقق تطلعات المواطنين.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ .