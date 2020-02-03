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أخبار العالم

استعدادات في العراق لتنظيم إضراب مفتوح ضد رئيس الوزراء الجديد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:05 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
أغلق محتجون مبنى مديرية التربية ونقابة المعلمين في محافظة الديوانية تمهيدًا لإضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفقًا لما ذكرته صحف عراقية. 


وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت تزايدا في اعداد المتظاهرين بعد حضور الطلبة اللافت للساحة وهم يرفعون صور رئيس الوزراء الجديد تتوسطها علامة الرفض لتنصيبه كونه بعيدا عن المواصفات التي طالبوا بها على حد قولهم.


وبرغم هذا الرفض الواسع من المتظاهرين لرئيس الوزراء الجديد الا ان بعض المحتجين دعوا الى منحه فرصة لتشكيل كابينته الوزارية وتحقيق ما الزم نفسه به من وعود قطعها في اول تصريح متلفز له.


وأغلق المحتجون في محافظة النجف العراقية، الاثنين، عددا من الطرق والجسور الرئيسية عقب مواجهات مع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المعروفين باسم "القبعات الزرق"، الذين استمرت محاولتهم لإعادة فتح الطرق المغلقة بمساعدة رجال الإطفاء في المحافظة.


وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون تهديد مجاميع مسلحة بزي مدني المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي إذا ما أصروا على إبقاء الطرق مغلقة.


واندلعت مواجهات بين المحتجين وأنصار الصدر في مدينة النجف، حيث أطلق أصحاب القبعات الزرق الرصاص الحي لتفريق المحتجين.


وفي مدينة الحلة، أصيب متظاهرون بسبب استخدام أنصار الصدر الأسلحة النارية، إلا أن المتظاهرين طردوا أنصار التيار الصدري واستعادوا السيطرة على ساحة اعتصام الحلة في بابل وسط العراق.

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