استعدادات في العراق لتنظيم إضراب مفتوح ضد رئيس الوزراء الجديد

أغلق محتجون مبنى مديرية التربية ونقابة المعلمين في محافظة الديوانية تمهيدًا لإضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفقًا لما ذكرته صحف عراقية.









وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت تزايدا في اعداد المتظاهرين بعد حضور الطلبة اللافت للساحة وهم يرفعون صور رئيس الوزراء الجديد تتوسطها علامة الرفض لتنصيبه كونه بعيدا عن المواصفات التي طالبوا بها على حد قولهم.









وبرغم هذا الرفض الواسع من المتظاهرين لرئيس الوزراء الجديد الا ان بعض المحتجين دعوا الى منحه فرصة لتشكيل كابينته الوزارية وتحقيق ما الزم نفسه به من وعود قطعها في اول تصريح متلفز له.







