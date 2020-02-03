على متنها تونسيون وليبيون.. وصول طائرة جزائرية من ووهان الصينية.. فيديو

وصلت الطائرة الجزائرية القادمة من مدينة ووهان الصينية، اليوم الاثنين، إلى مطار هواري بومدين الدولي، بالعاصمة الجزائرية، وعلى متنها 68 راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة.





ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، حطت الطائرة التي يتم إجلاء فيها 36 جزائريا و10 تونسيين، ورعايا ليبيين، وموريتانيين، حيث من المقرر نقل الطلبة التونسيين من الجزائر إلى بلدهم عبر طائرة عسكرية.

وقامت السلطات المعنية، بعزل الطائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان.





وكشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار، عن توفير الرعاية الصحية الكاملة عبر الرحلة بتأمين طاقم طبي متخصص للمرافقة، إضافة إلى تهيئة مصالح خاصة لاستقبال الوافدين الذين سيبقون تحت الرعاية الطبية في العزل الصحي لمدة 14 يوما، وهي المدة اللازمة لمراقبة حاضنة فيروس "كورونا".





وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360.

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.



