AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على متنها تونسيون وليبيون.. وصول طائرة جزائرية من ووهان الصينية.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مصطفى
وصلت الطائرة الجزائرية القادمة من مدينة ووهان الصينية، اليوم الاثنين، إلى مطار هواري بومدين الدولي، بالعاصمة الجزائرية، وعلى متنها 68 راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، حطت الطائرة التي يتم إجلاء فيها 36 جزائريا و10 تونسيين، ورعايا ليبيين، وموريتانيين، حيث من المقرر نقل الطلبة التونسيين من الجزائر إلى بلدهم عبر طائرة عسكرية.
 
وقامت السلطات المعنية، بعزل الطائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان. 

وكشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار، عن توفير الرعاية الصحية الكاملة عبر الرحلة بتأمين طاقم طبي متخصص للمرافقة، إضافة إلى تهيئة مصالح خاصة لاستقبال الوافدين الذين سيبقون تحت الرعاية الطبية في العزل الصحي لمدة 14 يوما، وهي المدة اللازمة لمراقبة حاضنة فيروس "كورونا".

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.

وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360. 

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

طائرة أمريكية تجلي دبلوماسيين من ووهان الصينية

طائرات حربية روسية تدخل الصين لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

في طريقهم لـ فرنسا.. بولندا تجلي مواطنيها من بؤرة كورونا القاتل

بعد إخضاعهم للحجر الصحي.. شاهد | مقر إقامة الطلاب السعوديين بعد عودتهم من الصين

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من الحيوانات بسبب كورونا.. فيديو

رسائل من مدينة الموت.. ماذا قال المصريون العائدون من ووهان الصينية؟

الطريق إلى النار.. لماذا قررت الصين حرق جثث ضحايا كورونا؟

هل دولة عظمى وراء نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان.. السفير الصيني يجيب

لا نخشي الأهلي ولا الزمالك.. مدرب صان داونز يكشف طريقة التعامل مع فرق شمال افريقيا

بيان عاجل من وزارة الصحة السعودية بشأن الطلاب العائدين من الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة طفل داخل الحجر الصحي في ووهان.. ومخاوف من إصابة والدته بـ كورونا.. صور

سعر ومواصفات Audi E Tron أول سيارة كهربائية من أودي.. شاهد

لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور