غدا.. جامعة طنطا تنظم ندوة توعوية عن الإجراءات الوقائية والعلاجية للأنفلونزا وكورونا

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن عقد ندوة علمية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية والعلاجية للانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد" غدا الثلاثاء بكلية الطب.





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا و الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





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ومن جانبه أكد الدكتور مجدى سبع على أهمية هذه الندوة لتناولها أهم الاجراءات الوقائية والعلاجية للانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد ونشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بأعراض الفيروس وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة به، خاصةً فى ظل انتشار الفيروس نحو 24 دولة بمختلف أرجاء العالم .





وتابع الدكتور أحمد غنيم أن الندوة ستعقد بكلية الطب ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة طنطا، ويحاضر بها الدكتورة هدى بحر رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة أماني أبو العنين أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور عبد العزيز الديب أستاذ الصحة العامة.