AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. جامعة طنطا تنظم ندوة توعوية عن الإجراءات الوقائية والعلاجية للأنفلونزا وكورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن عقد ندوة علمية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية والعلاجية للانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد"  غدا الثلاثاء بكلية الطب.


وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا و الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


نائب رئيس جامعة طنطا يلتقى بطالبات المدينة الجامعية.. صور

رئيس جامعة طنطا : خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المريء للأطفال بالمنظار الجراحي .. بالمجان


ومن جانبه أكد الدكتور مجدى سبع على أهمية هذه الندوة لتناولها أهم الاجراءات الوقائية والعلاجية للانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد ونشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بأعراض الفيروس وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة به، خاصةً  فى ظل انتشار الفيروس نحو 24 دولة بمختلف أرجاء العالم .


وتابع الدكتور أحمد غنيم أن الندوة ستعقد بكلية الطب ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة طنطا، ويحاضر بها الدكتورة هدى بحر رئيس قسم الأمراض الصدرية، والدكتورة أماني أبو العنين أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور عبد العزيز الديب أستاذ الصحة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدي سبع: ندعم استراتيجية الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة

ليلى علوي في جامعة عين شمس: الفن بالنسبة لي حياة مش مجرد شغلانة

شاهد.. ليلى علوي في رحاب قصر الزعفران بجامعة عين شمس

جامعة طنطا: مساعدات مالية وأدوية لـ1500 مواطن بقرية دلبشان بالغربية

من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر

عميد طب طنطا: مواد غذائية ومساعدات للأسر الاكثر احتياجا بشلاتين .. صور

ترشيحاتنا

فنانة شهيرة تعلن عقد قرانها

طمعا في ثروتها .. شاب بلا قلب يستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدته

خوفت على أخواتي من العدوى .. طالبة مصرية تكشف سبب رفضها مغادرة الصين.. فيديو

المتحدث باسم جيش الاحتلال يوجه رسالة لأم كلثوم في ذكرى رحيلها.. ماذا قال؟

يقودها 13 فردًا.. طائرة النجاة المصرية تصل مطار العلمين بعد قليل قادمة من الصين

حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون..الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ