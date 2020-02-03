انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020

واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع بشكل ملحوظ، اليوم الاثنين 3-2-2020 ، حيث تراجعت الأسعار اليوم بنحو 5 جنيهات لجميع أعيرة الذهب .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 693 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب أمس الأحد، 698 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 693 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

جاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 693 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 461 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,702 جنيها

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,560 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 792جنيها