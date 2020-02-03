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أخبار العالم

بايدن يتفوق على ساندرز بــ17 نقطة في استطلاعات الرأي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:13 م
بايدن
بايدن
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محمد علي
قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حصد في تكساس 17 نقطة زيادة في استطلاعات الرأي، متقدما على أقرب منافسيه الديمقراطيين، وذلك للحصول على تأييدهم لخوض سباق الرئاسة الأمريكية. 

وتصدر بايدن الاستطلاعات بـنسبة 35٪، استنادًا إلى استطلاع جامعة دالاس مورنينج نيوز بجامعة تكساس. 

ويتقدم بايدن بذلك،  بفارق 17 نقطة على السناتور بيرني ساندرز، الذي سجل 18 بالمائة في الاستطلاع. 

وسبق أن تقدم بايدن أيضًا على ساندرز ب9 نقاط فقط في استطلاعات رأي سابقة أجرتها جامعة تكساس في شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيان. 

وتعادلت السناتور إليزابيث وارين ( ديمقراطية ) مع عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج ليحلا معًا في المرتبة الثالثة، حيث سجل كل منهما 16 في المائة ، بناءً على الاستطلاع. 

وتقول النتائج إن دعم بايدن هو الأقوى بين الديمقراطيين السود المستقلين أو المستقلين ذوي الميول الديمقراطية، بناءً على الاستطلاع ويحظى بدعم 50 بالمائة من الناخبين السود في تكساس ، بينما حصل ساندرز على 18 بالمائة فقط من تأييد السود. 

ويتقدم بايدن أيضًا بحصوله على أصوات الناخبين البيض في الولاية ، بنسبة تأييد 27 بالمائة ، والناخبين الإسبان بـ 33 بالمائة، وهي جميعها النتائج التي تقول إن الفائز الأهم بترشيحات الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن ثم بيرني ساندرز، فإليزابيث وارين ومايكل بلومبرج.

ورغم هذه النتائج، يحظى ساندرز بالدعم الأكثر حماسة بين الناخبين الذين قالوا إنهم ساندوه في تكساس.


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