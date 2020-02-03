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مرأة

بسمة تتحدث لـ «صدى البلد» عن عمليات التجميل وسر رشاقتها.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:21 م
بسمة
بسمة
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نورا نبيل

التقت كاميرا "صدى البلد" بالفنانة بسمة والتي تحدثت عن علاقتها بالموضة وعن أسرار رشاقتها وموقفها من عمليات التجميل.

وقالت: "أرتدي الفستان الذي يناسبني ، بمعنى أصح الفستان ينادي صاحبه كالدور السينمائي الذي يبحث عن صاحبه ولكني أميل إلى التعامل مع مصممين أزياء مصريين" .

بسمة تحدثت عن أسرار رشاقتها وقالت: "لا يوجد أسرار وكل ما في الأمر أنني كلما اكتسبت وزنا زائدا أمنع نفسي من تناول الأطعمة بكميات كبيرة".

وعن عمليات التجميل، أكدت بسمة أنها لا تمانع القيام بهذه العمليات وقالت: "إذا كان الهدف منها إصلاح عيب أو تحسين شيء فلا مانع منها ولكني أعارض عمليات التجميل التي تهدف إلى التقليد أو إحداث تغيير كامل".

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