بسمة تتحدث لـ «صدى البلد» عن عمليات التجميل وسر رشاقتها.. فيديو

التقت كاميرا "صدى البلد" بالفنانة بسمة والتي تحدثت عن علاقتها بالموضة وعن أسرار رشاقتها وموقفها من عمليات التجميل.



وقالت: "أرتدي الفستان الذي يناسبني ، بمعنى أصح الفستان ينادي صاحبه كالدور السينمائي الذي يبحث عن صاحبه ولكني أميل إلى التعامل مع مصممين أزياء مصريين" .



بسمة تحدثت عن أسرار رشاقتها وقالت: "لا يوجد أسرار وكل ما في الأمر أنني كلما اكتسبت وزنا زائدا أمنع نفسي من تناول الأطعمة بكميات كبيرة".



وعن عمليات التجميل، أكدت بسمة أنها لا تمانع القيام بهذه العمليات وقالت: "إذا كان الهدف منها إصلاح عيب أو تحسين شيء فلا مانع منها ولكني أعارض عمليات التجميل التي تهدف إلى التقليد أو إحداث تغيير كامل".