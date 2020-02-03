بعد السخرية منها.. أبطال الحجر الصحي لـ كورونا صامدون رغم «السوشيال ميديا»

تستمر محاولات تدمير كل الجهود المبذولة سواء لشخص أو مؤسسة، ومنها سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة سيدة بالمطار المصري تمسك في يدها جهاز لقياس الحرارة عن بعد ضمن إجراءات الحجر الصحي على الوافدين إلى مصر والذي تم تداولها على نطاق واسع بتعليق «موت يا مرض بيو بيو».





« عقدة الخواجة»

تصدرت صورة السيدة المصرية المواقع للسخرية منها والتقليل من الجهود المصرية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا وضمان عدم انتقال العدوى لأي شخص على الأراضي المصرية، ورغم كل المحاولات إلا أنها لم تصبح إلا محل سخرية "مرضى السوشيال ميديا" كما أطلق عليهم د.جمال فرويز استشاري الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب، على الرغم من أن هذه الطريقة متبعة في كل مطارات العالم ولم تلق إلا التقدير.









"مفيش بني آدم بيتريق على المرض وطرق مكافحته غير المصريين"، هكذا عبر عمر شحاتة مصري يشغل منصب مستشار وزير العلوم والاتصالات لمملكة ليسوتو الأفريقية، من استيائه من سخرية مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من السيدة المصرية التي تعمل في المطار، ورغم مخاطرتها بحياتها وهي تواجه أشخاص يحتمل حملهم للفيروس القاتل إلا أنها لم تلق إلا السخرية.





أبطال مصريين

كتب عمر على حسابه بـ موقع فيسبوك: "طائفة من الشعب المصري أبو دم خفيف جايبين صورة واحده ست مصريه في المطار وماسكة جهاز شبه المسدس ونازلين تريقة"، متابعا أنه شاهد نفس الجهاز في مطار جوهانسبرج، خلال عودته قبل عدة أيام ولم يسخر منه أي شخص إلا المصريين "اللي دمهم سم" على حد وصفه.









"عيب عليكم.. دي بطلة وواقفة بتخاطر بحياتها علشاننا" دافع أحمد عبدالهادي (35 عاما) عن السيدة المصرية التي تحولت في غضون ساعات إلى تريند جديد على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال لـ صدى البلد: "السخرية زادت عن حدها والتقليل من أي جهود يحبط أي حد.. تخيل لو أنت ابنها وشوفت التريقة دي كلها كنت هتحس بايه !".





الفيسبوك السبب

من جانبه قال د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، أن هذه السخرية تشمل جزئين الأول أنها مقصودة من جهات ما بهدف تحطيم الروح المعنوية للجهات المعنية، موضحا أن الجزء الثاني هو السخرية بدافع السخرية والذي يكون أساسه الجهل.





وتابع فرويز أن موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أتاح للعديد من الجهلة مساحة لا تليق بهم للكتابة والتعبير عن رأيهم على الرغم من أنهم "مش بيفهموا" على حد وصف فرويز، مضيفا أن السخرية من طبع المصريين ولكنها بدءت تزداد عن حدها، "مش دوري أحطم جهود وحملات بطريقة هدامة حتى لو مش مقصودة" كما قال فرويز لـ «صدى البلد».





الحجر الصحي

على الرغم من أن خطر الإصابة بمرض معد على متن الطائرة منخفض، إلا أن بفرض منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية، تزداد نسب الإصابة بفيروس كورونا القاتل، والتي دفعت معظم المطارات في عدة دول حول العالم بتطبيق الحجر الصحي على المسافرين لضمان عدم انتشار المرض.