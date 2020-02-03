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توك شو

مواطن مصري يوثق رحلة وصوله من ووهان الصينية إلى العلمين.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:56 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الصين
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محمود محسن
عرض الإعلامي محمد الباز الباز مقدم برنامج 90 دقيقة فيديو لمواطن مصري وهو يوثق رحلة وصوله من مدينة ووهان الصينية إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا.

كانت طائرة النجاة المصرية، التي أقلعت صباح الأمس الأحد، من مطار القاهرة الدولي، عائدة إلى أرض الوطن على متنها نحو 300 مصري عائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتم تجهيز الطائرة بكافة المستلزمات الطبية، والإجراءات اللازمة لنقل المصريين العائدين من الصين، وتم تدريب الطاقم المكون من 13 فردا على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة، ويرافقه نحو 6 أفراد من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وينشر "صدى البلد"، أسماء طاقم الطائرة طراز إيرباص A330 /220‪، الذي 13 شخصًا، وهم (كابتن أشرف الهوارى، كابتن ايمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفي كمال، رئيس طاقم احمد جلال، رئيس  طاقم احمد بهجت، رئيس طاقم مصطفي السيد، مضيفة جوية رحاب الشافعي، مضيفة جوية ريهام حلمي، مضيف جوي ايمن طلعت مضيف جوي عبد الرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).
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