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رياضة

محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 25 من الدوري الإنجليزي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
تواجد نجمنا المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، في التشكيل المثالي للجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ، والتي انتهت مساء أمس.

وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا يوم السبت الماضي خلال مواجهة فريق ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف دون رد.

وتمكن اللاعب المصري من تسجيل هدفين.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية التشكيل المثالي للجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج حيث تواجد محمد صلاح بها.

وضم التشكيل كذلك اثنين من لاعبي ليفربول وهما روبرتو فيرمينو، الذي صنع ثلاثة أهداف أمام ساوثهامبتون، وجوردان هندرسون الذي أحرز هدفًا في المباراة ذاتها.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس / توتنهام.

خط الدفاع: تانجانجا / توتنهام، أنطونيو روديجر / تشيلسي، ياري مينا / إيفرتون، وان بيساكا / مانشستر يونايتد.

خط الوسط: جريليش / أستون فيلا، هندرسون / ليفربول، بيلينغ / بورنموث، محمد صلاح / ليفربول.

خط الهجوم: فيرمينو / ليفربول، موراي / برايتون.

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