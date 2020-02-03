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أخبار البلد

أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:25 م
دكتور حسام درويش
دكتور حسام درويش وأعضاء أفرو أكت
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أمينة الدسوقى
شاركت المنظمة الأفريقية "أفرو أكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية فى ، ندوة "بانوراما أفريقية: العلاقات الأفروآسيوية" بحضور الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة وسفير كازاخستان لدى مصر إرمان إيساجالييف الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق .

نظم  الندوة  مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، في قاعة شباب أفريقيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأدارها حسن غزالي عضو اللجنة المصرية للتضامن.

استعرض الدكتور حسام درويش نشأة المنظمة الأفريقية أفرو أكت وأعضاءها ومؤسسيها وأهدافها وأعمالها وخطة العمل الخاصة.

وصف الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة الأفريقية "آفرو أكت"، القارة الأفريقية بأنها "القارة الماسية" نظرا لغناها بالثروات، مضيفا أنه وبعد عام 2019 الذي كان زاخرا بالفعاليات الأفريقية في القاهرة، لاسيما بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، كان ذلك بمثابة تسليط للضوء على أفريقيا، ما جعل العالم كله يتوجه إلى أفريقيا، وذلك يصب في مصلحتها.

وأوضح أن العالم كله يتجه إلى أفريقيا وليس آسيا فقط، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تصبح منظمة "آفرو آكت" جزءا من منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية. 

وأعلن درويش عن أنه جرى توقيع اتفاقية لمركز، تم إنشاء 60 % منه على أرض جمهورية تشاد للتأهيل المهني والتقني ولتأهيل أطفال الشوارع والقضاء على الفقر والبطالة، وسيتم الإعلان عن افتتاحه في القريب وقد يكون منتصف هذا العام، بالتعاون مع إحدى المنظمات الفاعلة في جمهورية تشاد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في تشاد وبدعم من منظمة "آفرو آكت"، ومن بعض الجهات المانحة، وسيكون مخصصا لأطفال الشوارع والسيدات غير العاملات والمتسربين من التعليم، كما سيكون له فروع في أفريقيا.

كما أعلن أيضا عن أن هناك تعاونا مع وزارة الصناعة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، وتم الانتهاء من خطوات إنشاء وتطوير مركز تدعمه ألمانيا للتطوير المهني والتقني أيضا لتدريب العاملين.

وفيما يتعلق بالسياحة، قال درويش إنه سيتم إطلاق مدينة السياحة الأفريقية من إحدى الدول الأفريقية قريبا، وسيتم الإعلان عن افتتاح مركز ريادة الأعمال الأفريقي للشباب الأفريقي وسيكون مقره في القاهرة، كما سيكون له فروع أخرى في خمس دول أفريقية سيتم تحديدها لاحقا. 

وأشار إلى أن كل هذه الاتفاقيات هدفها الترويج للمدن الأفريقية على كافة الأصعدة، مضيفا أن الثقافة والفنون سلاح قوي للترويج لأفريقيا أيضا، وموضحا أنه سيكون هناك مهرجان المسرح الأفريقي.

وأكد أن المنظمة تعمل مع كافة المنظمات الشقيقة وتساند الحكومات للتأثير في المجتمع الأفريقي، وتنفذ الكثير من الأنشطة حتى تكون أكثر فعالية.

وأعرب عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه فتح الباب من جديد، بعد أن كانت العلاقات المصرية الأفريقية ساكنة تماما، معربا عن أمله في استمرار هذا الانطلاق نحو "القارة الماسية".

أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
أفرو أكت تشارك في ندوة «بانوراما أفريقية.. العلاقات الأفروآسيوية»
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