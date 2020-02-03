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أخبار العالم

الإمارات: نعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا في الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:28 م
الإمارات والصين
الإمارات والصين
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محمود نوفل
أكدت دولة الإمارات تضامنها مع الصين في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس " كورونا " الجديد في بعض المدن الصينية، معربة عن ثقتها التامة في جهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للعمل معًا لتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أعلنت عن تشييد مستشفى  لعلاج المصابين بفيروس كورونا فى ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى ألف سرير ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن فى مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشى الفيروس.

وقتل الفيروس 361 شخصا وأصاب ما يربو على 17 ألفا في الصين وما لا يقل عن 171 فى دول أخرى حيث  هناك ما يزيد على 11 ألف حالة إصابة فى إقليم هوبى وعاصمته ووهان.
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