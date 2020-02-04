وزير المالية: تغيير الأرقام السرية للتوقيعات الإلكترونية خطوة مهمة

طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهات الخاضعة للموازنة العامة بضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.

وذكر " معيط" في تصريحات له، أنه خلال الفترات السابقة تلاحظ قيام بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون "التوكن" لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

وأضاف " معيط" أن الوزارة بصدد تكليف الإدارة المركزية للتفتيش، بإجراء تفتيش دوري مفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد من أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.