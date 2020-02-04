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فن

أول ظهور لـ ابن أصالة بعد تبرئته من قتل مواطن في التجمع الخامس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:24 ص
اصالة وابنها خالد
اصالة وابنها خالد
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سعيد فراج
نشر خالد الذهبي (ابن الفنانة السورية أصالة نصري)، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد تبرئته من تهمة "قتل شاب بالخطأ". 

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، يوم السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة بقتل المواطن هاني شاكر بالخطأ بعد صدمه للأخير بسيارته.

وأقرّ أهل المجني عليه، بالتصالح أمام المحكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن نجل أصالة دهس المجني عليه بسيارته بدائرة قسم التجمع وفرّ هاربًا، وعقب ذلك سلّم نفسه لقسم شرطة التجمع، وتمت إحالته لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.
أول ظهور لـ ابن أصالة بعد تبرئته من قتل مواطن في التجمع الخامس
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