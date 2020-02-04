أول ظهور لـ ابن أصالة بعد تبرئته من قتل مواطن في التجمع الخامس

نشر خالد الذهبي (ابن الفنانة السورية أصالة نصري)، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد تبرئته من تهمة "قتل شاب بالخطأ".





يأتي ذلك بعدما قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، يوم السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة بقتل المواطن هاني شاكر بالخطأ بعد صدمه للأخير بسيارته.





وأقرّ أهل المجني عليه، بالتصالح أمام المحكمة.



