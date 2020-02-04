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رياضة

مدرب شروزبري: خسرنا نصف مليون إسترليني بسبب قرار يورجن كلوب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:31 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد السعيد
أكد سام ريكيتس المدير الفني لفريق شروزبري، أن ناديه خسر ما يقرب من مصف مليون جنيه إسترليني، بسبب قرار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالدفع باللاعبين الشباب، أمام فريقه، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وشروزبري  انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وقال مدرب شروزبري في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندرد الإنجليزية، إن قرار كلوب الدفع بالشباب في مباراة الذهاب أمامنا،  دفع أصحاب الحقوق التلفزيون لشراء المباراة بمبلغ ضعيف.

وأضاف: "إذا كنت تواجه فريق ليفربول الأساسي ستحصل على 400  أو 500 أو 600 ألف إسترليني من البث التلفزيوني، لكننا الآن سنحصل على 100 أو 150 ألف إسترليني فقط، بسبب اللعب ضد الشباب.

ويستضيف فريق ليفربول شروزبري، اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي".

يذكر أن يورجن كلوب  أعلن عدم قيادته للريدز في مباراة الإعادة ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، اعتراضا على ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق.
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