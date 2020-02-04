قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة غدا..تعرف عليها

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن اعمال تطوير كبارى مصر الجديدة سيتم قطع المياه عن عدة مناطق .





وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم ، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق ( عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاته – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب ).





تابعت "أعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 5 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة".

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و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .