AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة غدا..تعرف عليها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:38 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  أنه نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن اعمال تطوير كبارى مصر الجديدة سيتم  قطع المياه عن عدة مناطق.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم ، أنه سيتم  قطع المياه عن مناطق ( عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاته – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب ).

تابعت "أعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 5 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة".
 .
و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة.. السبت المقبل

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

مستشفى صدر العباسية: حامل الكورونا ينقل المرض لأربعة أشخاص.. فيديو

وما يحيق المكر السيئ إلا بأهله.. القصة الحقيقية لـ حصار مكة تفضح أكاذيب الجزيرة

قضايا غير أخلاقية تطارد النجوم.. هتك عرض لـ مريم حسين.. وفيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق

تعليق مثير من شوبير على بيان الأهلي وعقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

شاهد..أول حالة ولادة لسيدة يشتبه إصابتها بكورونا .. والطفل بحالة جيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة