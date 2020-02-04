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رياضة

لاعب ليفربول السابق يضحي بـ محمد صلاح من أجل عيون مبابي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:39 م
صلا- مبابي
صلا- مبابي
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إسراء أشرف
يرى تشارلي آدم، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، أن إدارة الريدز قادرة على التخلص من الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، في حال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان.

وكانت أشارت تقارير صحفية في الأيام السابقة، إلى أن كيليان مبابي هدف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، دخل دائرة اهتمامات ليفربول بطل أوروبا، خاصة عقب واقعته الأخيرة مع مدربه توماس توخيل وتوتر علاقتهما.

وسئل تشارلي آدم عن إمكانية تعاقد ليفربول مع مبابي، ليرد قائلًا: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية جلب مبابي نظرًا للمكان الذي يلعب فيه، أعتقد روبرتو فيرمينو لاعب حيوي في طريقة لعب ليفربول، وأيضًا صلاح وساديو ماني لهما تأثيرًا واضحًا في الهجوم".

وتابع في تصريحات لإذاعة "بي بي سي": "في رأيي سأختار محمد صلاح، ليحل مبابي مكانه، مبابي سيكون النجم المسقبلي القادم، إنه يعرف ذلك جيدًا، قال ذلك في مقابلة أجريت معه منذ فترة".

وأضاف تشارلي آدم: "عليك التضحية بصلاح، لكن الأمر يعتمد على المكان الذي سيلعب فيه الفرنسي، لو سأنفق 150 أو 220 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مبابي، سيلعب كل أسبوع".
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