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محافظات

بتكلفة 821 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بالشرقية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 821 مليون جنيه لتوفير صرف صحي أمن وسليم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وأوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.


ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف الصحي بمدينه ديرب نجم تشتمل علي إنشاء  محطات رفع  ومحطات معالجة  وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 821 مليون جنيه لخدمة 16 قرية بمركز ديرب نجم وهي (بهنيا - كفر الجنيدي - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبة فردان ابو هاشم - ابو عيد - صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضي - دبيج - الميساه - منشأة كشك - اكوه - كفر الباشا - عزبة أبو غربية)، مشيرًا الي انه يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية للانتهاء من جميع الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم افضل خدمه بأفضل جوده  لأبناء المحافظة.

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