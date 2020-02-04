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مرأة

تناوله يوميا.. الزبادي يحميك من مرض خطير

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أفادت دراسة جديدة أن تناول اللبن الزبادي الطبيعي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وفقًا لدراسة جديدة تقول إن مكملات البروبيوتيك قد تساعد في استبدال البكتيريا الضارة المسببة للالتهابات بالميكروبات المفيدة الموجودة في الطعام.

قال باحثون ، بمن فيهم من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة: إن فكرتهم التي لم يتم إثباتها بعد  تدعمها الأدلة المتوفرة على أن الالتهاب الناجم عن البكتيريا يرتبط بـالسرطان.

وفقا للدراسة ، التي نشرت في مجلة Medical Hypothesis ، فإن الالتهاب الناجم عن البكتيريا في قنوات الثدي يزعج الخلايا غير المطورة ، أو الخلايا الجذعية ، في انتظار أن تنضج لتصبح خلايا متخصصة ، وقد يكون سببًا لسرطان الثدي.

وقالت أوداي مرواها ، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة لانكستر: "يوجد علاج وقائي بسيط وغير مكلف ، وهو تناول النساء الزبادي الطبيعي على أساس يومي".

وفقا لفريق البحث ، فإن البكتيريا المفيدة المخمرة لللاكتوز ، أو البكتيريا الدقيقة ، والتي توجد عادة في اللبن الزبادي ، تشبه تلك الموجودة في ثدي الأمهات اللائي يرضعن.

وقال راشيل ريجبي ، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة لانكستر: "نعلم الآن أن حليب الثدي ليس معقمًا وأن الرضاعة تغير البكتيريا الدقيقة للثدي".

"توجد بكتيريا تخمر اللاكتوز بشكل شائع في الحليب ومن المحتمل أن تشغل قنوات الثدي لدى النساء أثناء الرضاعة ولمدة غير معروفة بعد الرضاعة" ، أضافت.

ويعتقد الباحثون أن هذه البكتيريا الموجودة في الثدي قد تكون وقائية لأن الدراسات السابقة قد ذكرت أن كل عام من الرضاعة الطبيعية يقلل من خطر الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 5 في المائة تقريبا.

وقال العلماء إن التأثير المماثل الذي شوهد في اللبن الزبادي قد يكون بسبب إزاحة البكتيريا الضارة بواسطة البكتيريا المفيدة.

"الخلايا الجذعية التي تنقسم إلى تجديد بطانة قنوات الثدي تتأثر بالميكروفلورا ، وقد تم عرض مكونات معينة من البكتيريا في أعضاء أخرى ، مثل القولون والمعدة ، لزيادة خطر تطور السرطان" ، لاحظ الباحثون.

وخلص الباحثون إلى أنه "من المحتمل أن يحدث سيناريو مماثل في الثدي ، حيث تؤثر البكتيريا الدقيقة على انقسام الخلايا الجذعية وتؤثر على خطر الإصابة بـ"السرطان".
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