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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة دمياط .. نسبة نجاح ٨٤،٨٩%

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:07 م
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة دمياط
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قســــم التعليم
صرح "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتمدت صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأكد "سويلم" انه بلغت نسبة النجاح ٨٤.٨٩٪ وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٥٨٤٩ طالبا وطالبة حضر منهم ٢٥٦١٨ إذ نجح ٢١٧٤٧ طالبا وطالبة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن المحافظ اعتمدت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٣.١٪ وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪.

وأشار إلى أن الدكتورة "منال عوض" توجهت بالتهنئة لأبنائها من الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بنتيجة الشهادة الإعدادية معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد فى المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدة أنهم بناة الوطن فى المستقبل.

ومن جانبها أثنت محافظ دمياط على جهود أولياء الأمور ومديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس فى مسيرة التفوق وتقديم الدعم المتواصل لأبنائنا من الطلبة والطالبات ، لافتة إلى حرص المحافظة على بذل أقصى الجهود لدعم العملية التعليمية بدمياط.
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