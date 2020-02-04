إليسا وأنجيلينا جولي.. مشاهير تغلبوا على مرض السرطان

تحل اليوم 4 أبريل ذكرى اليوم العالمي للسرطان، وهو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي





وتقِّدّر الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن رجالً واحدًا من كل خمسة رجال وامرأة واحدة من كل ست نساء في جميع أنحاء العالم سيصابون بالسرطان على مدى حياتهم، وأن رجلا واحدًا من كل ثمانية رجال وامرأة واحدة من بين إحدى عشرة امرأةً سيموتون بسبب هذا المرض.





ويرصد صدى البلد في هذه السطور عددا من المشاهير الذين تغلبوا عن السرطان الذي يصيب نحو 14 مليون نسمة حول العالم وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فيما فتك المرض بآخرين باتوا في تعداد الأموات.









أسماء الأسد





ونجت " الأسد" من مرض سرطان الثدي، بعد رحلة علاج استمرت عاما كاملا منذ أغسطس الماضي، حيث خضعت للعلاج في إحدى المستشفيات العسكرية.





وأعلنت "الأسد" في مقابلة لها على التليفزيون السوري وهي ترتدي الزي الأبيض " الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".





كاثي بيتس





واحدة من أشهر الممثلات فى العالم وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة الأوسكار سنة 1990، اكتشفت إصابتها بسرطان المبيض بعدما وصلت لسن الستين وخضعت لعملية جراحية لاستئصال المبيض، ونجحت العملية.





أنجلينا جولي





أصيبت أنجيلينا جولي بمرض السرطان في عام 2013، وخضعت نجمة هوليود لعملية استئصال ثدييها، وهي الآن شفيت من مرض سرطان الثدي، إلا أنها تواجه خطر الإصابة بسرطان المبيض.





إليسا





كما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تعافيها من سرطان الثدي، وقالت النجمة اللبنانية إنها تسعى من وراء ذلك إلى تشجيع النساء على التعافي من هذا المرض الخبيث.





كيلي مينوغ





في عام 2005 ، أصيبت النجمة الأسترالية كيلي مينوغ بسرطان الثدي ، وكان عمرها آنذاك 37 عامًا.





توقفت النجمة الأسترالية عن رقصاتها الأستعراضية، وخضعت لعملية جراحية في الثدي والعلاج الكيميائية. وفي النهاية انتصرت على المرض وأصبحت من الوجوه التي تقود حملات صحية لمحاربة السرطان.