الضحية طفلة.. طلب إحاطة برلماني حول حادث الجمباز بالإسكندرية

تقدمت النائبة كارولين ماهر، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن الحادث الذي وقع منتصف الشهر الماضي، أثناء تدريبات أكاديمية البراعم للجمباز بنادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، وأسفر عن إصابة اللاعبة عايدة البالغة من العمر خمس سنوات إصابة بالغه بمفصل الحوض وكسر بعظمة الفخذ.

وصرحت النائبة عبر صفحتها على الفيس بوك قائلة: "أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة إهمال بعض مسئولي الأندية والأكاديميات الرياضية، وعدم تناولهم ملف اختيار المدربين والمدربات بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية، والحرص على انتقائهم من بين أفضل العناصر المؤهلة والمعتمدة فنيا من قبل اتحادات الألعاب المصرية والنقابة العامة للمهن الرياضية".





وتابعت: "وكشف حادث أكاديمية الجمباز بنادي الإسكندرية الرياضي - سبورتنج - ان مديرة الأكاديمية غير مقيدة بسجلات الاتحاد المصري للجمباز وغير مسجله بالنقابة العامة للمهن الرياضية، مما يطرح تساؤلات عن كيفية تعينها".





وأردفت:" يدق الحادث أيضا ناقوس الخطر بخصوص حتمية إحكام الرقابة لضمان منع تكرار تلك الكارثة، وذلك بالمراجعة الدورية على كافة الهيئات المسجلة بالاتحادات المصرية وشطب أي هيئة تسمح لأفراد غير مؤهلين أو غير مُقيدين بالاتحاد المعني أو نقابة المهن الرياضية بالعمل في مجال التدريب".





وأكدت النائبة: "لا يكون السبيل إلى ذلك إلا بتنمية قدرات كافة العناصر المنتمية إلى اللعبة سواء مدربين أو حكام أو إداريين بشكل كافي من خلال دورات تدريبيه إجبارية عن طريق وتحت إشراف الاتحادات المعنية".