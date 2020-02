يحتوى على 12 سلكا و 18 مستشعرا.. شاهد أول فستان G5 في العالم

في إطلالة هى الأغرب والأولى من نوعها، ارتدت المذيعة البريطانية مايا جاما أول فستان بتقنية AR أو الواقع المعزز والمدار بشبكة G5 في حفل جوائز البافتا 2020 والتى بدأت يوم الأحد الماضى.

وقام مصمم الأزياء البريطانى ريتشارد مالونى بتصميم الفستان الذى استغرق 250 ساعة، حيث أنه أول فستان في العالم يستخدم تقنية G5 ومجموعة من التكنولوجيا تقوم بجمع معلومات عن تحركات مرتدي الفستان الخاصة بتحديد المواقع والمرتبطة عن طريق تطبيق يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز، ويعكس الفستان مدى الدرجة التى وصلت إليها التكنولوجيا في صناعة الملابس.

وبالرغم من أن الفستان يبدو فستانا عاديا للغاية إلا أنه يبدأ في العمل عند فتح أى تطبيق يعمل بتكنولجيا الواقع المعززعلى أى هاتف ذكى أو جهاز تابلت أو غيرها من الأجهزة، ويستمر في التقاط وتحويل البيانات الخاصة بالموقع، ويحتوى الفستان على 12 سلك بطول الفستان بالإضافة إلى 18 مصباح للاستشعار عن بعد.

وتكنولوجيا الواقع المعززهى تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وتختلف عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي القائمة على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية.

ويستطيع المستخدمين التعامل مع المعلومات والأجسام الأفتراضية في الواقع المعزز من خلال الهواتف أو من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات التى تستخدم نظام التتبع الذي يوفر دقة بالإسقاط.

We revealed the future of fashion at the #EEBAFTAs 2020 with the world's first 5G-powered AR dress.



Watch to see behind the scenes and learn how we made it happen.



No other network gives you 5G in more places: https://t.co/iCb6gE4XNE pic.twitter.com/subw9DdAfG