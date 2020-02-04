فيروس كورونا.. صلاح حسب الله: ملامح الدول الحديثة تحدد بالتعامل مع الأزمات.. فيديو

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ملامح الدول الحديثة تحدد بالتعامل مع الأزمات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن الجميع فى الماضى كان يتنظر الأزمة لحين وبعد ذلك يتم التعامل معها، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باتخاذ الإجراءات قبل ظهور أى حالة.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن ما تم فى إدارة أزمة فيروس كورونا يؤكد قوة الدولة المصرية، وأكد أن وزارة الصحة ومعها الوزارات المعنية قامت بعمل ما هو مطلوب.

وأشار المتحدث باسم النواب، إلى أنه سعيد بما قامت به الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.