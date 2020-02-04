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أخبار العالم

روسيا تشن هجوما على تركيا.. وتكشف تعاونها مع الإرهابيين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تركيا لعدم تنفيذها  بعض التزاماتها بشأن إدلب.

وقال لافروف بحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، إن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها الأساسية بشأن إدلب، مطالبا أنقرة بالالتزام الصارم  بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سوتشي.
 
وأضاف:"للأسف في هذه المرحلة لم يتمكن الجانب التركى من الوفاء ببعض الالتزامات الهادفة لحل المشكلة فى إدلب جذريا".

وتابع أن تركيا لم تتمكن من فصل المعارضة السورية المسلحة، التي تتعاون مع الأتراك ومستعدة للحوار مع الحكومة السورية في إطار العملية السياسية، عن إرهابيي  جبهة النصرة والتي تحاكيها هيئة تحرير الشام.

وكشف عن أن معلومات وصلت حول:"نشر قوات تركية في منطقة إدلب، واندلاع اشتباكات بينها والجيش السوري. جيشنا يراقب هذا الوضع.

ووفقا لبياناتنا التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأركان العامة، فقد تقدم الجيش التركي إلى مواقع معينة داخل منطقة وقف التصعيد في إدلب، دون سابق إنذار، ولذلك لم نتمكن من إبلاغ الجيش السوري بذلك، وحصلت ضربات تم الرد عليها، أعقبتها تهديدات من الجانب التركي باتخاذ تدابير انتقامية. كل هذا محزن للغاية".
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