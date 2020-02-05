التموين تحذر: عدم تسجيل رقم الهاتف يؤدي لوقف البطاقة

وذكرت الوزارة في تقرير صادر له، أنه لا ينبغي قيام صاحب البطاقة بـ عدم تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف، باعتبارها خطوات مهمة لاستكمال قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني.





وناشدت الوزارة المواطنين عدم تسجيل بطاقة التموين قد يؤدي لضياع المستحقات التموينية الشهرية للأسرة المستحقة للمقررات التموينية.

وتحرص وزارة التموين علي استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، فإنها تهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعدم الانسياق لمزاعم البعض في عدم تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف