بعد تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة.. محمود محي الدين: أدين بالفضل لمصر

قال الدكتور محمود محيي الدين، والذي عين مبعوثا للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن أهداف التنمية المستمدة لها برنامج كامل من التمويل العام والخاص، موضحا أن بعض الدول حقق نجاحا في بعض أولوياتها، والبعض ايضا لديه مشاكل في التنمية.





وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «رامي رضوان»، والمذاع على فضائية «دي أم سي»، أن هناك عد تنازلي حتى 2030 لمساعدة الدول في التنمية ؛ مؤكدا أنه سوف يبدأ عمله الجديد في اسرع وقت.





وأشار محيي الدين، أنه يتمنى أن يساند مصر، مرررد: «الفضل يرجع لمصر فيما وصلت إليه على المستوى المهني والدولي وسوف اساند مصر من خلال منصبي الجديد».





ونوه محي الدين، أنه على علاقة قوية بالأمم المتحدة منذ أن كان يعمل في البنك الدولي، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع الأمين الحالي والسابق وكل المسئولين في المنظمة الأممية.





وأكد محي الدين، أن الأمم المتحدة استعانت بخبراتي وتم يعين بمنصب مبعوث لأجندة التمويل 2030.