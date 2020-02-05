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بين الناس

الفواتير غالية.. مواطنو شبرا الخيمة يشكون من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن حسن محمد محمود على،  المقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حضور قارئ عداد الكهرباء.

ويقول فى رسالته: مقيم ش النصر من ش عيد أبو مرزوق أرض الحافي شبرا الخيمة، عندي مشكله فى عداد الكهرباء، حيث إن قارئ العداد مش بيجي ما أدى إلى تراكم القراءة فى العداد بزيادة مرتفعة عن الفاتورة تقريبا ٤٠٠ كيلو وتقدمت بشكاوى كثيرة ونزلت أبلكيشن شعاع وصورت العداد دون جدوى وسوف يتم محاسبتى على شريحة أعلى نتيجة عدم حضور القارئ عند تسديد فارق القراءة.

للتواصل مع الشاكى : 01128611444

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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