AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف حكماً لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:20 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز.

الزمالك يلاقي حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة للحكم محمد يوسف، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، وعمرو عايد حكمًا رابعًا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المرتبة العاشرة بـ 18 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز.. سعيد حمزة لمباراة الأهلي ودجلة

تعرف على أسماء حكام مباريات اليوم من الدوري الممتاز

الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري المصري

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الدوري الممتاز غدا الإثنين

لجنة الحكام تعلن أسماء حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي

إعلان أسماء حكام مباراتي الأهلي وطنطا والزمالك والجونة في الدوري المصري

ترشيحاتنا

تصعيد استثنائي من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

الضحية طفلة.. طلب إحاطة برلماني حول حادث الجمباز بالإسكندرية

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. برزنتيشن ترد في 6 نقاط

بسبب انفجار وحدة التكييف.. بتر كف يد تاجر خردة بالدقهلية

AdvertisementS

فسخ التعاقد مع خالد بوطيب وتورط كهربا مع المخابرات القطرية.. تعرف على أبرز تصريحات رئيس الزمالك اليوم

تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي.. ماذا فعل؟

أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. برزنتيشن ترد في 6 نقاط

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

صدمة لـ جماهير الأهلي بسبب تجدد إصابة رمضان صبحي.. تفاصيل

الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تقارير: إلغاء بث مباراة ليفربول أمام شروزبري بسبب يورجن كلوب

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

الهلال السعودي يبدأ التجهيز لرحيل نجم الفريق.. والبديل مفاجأة مدوية

لأول مرة.. الأهلي ينافس ليفربول على رقم قياسي جديد

اخبار الرياضة.. برزنتيشن ترد على أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي

رسميا.. قطر توافق على شروط رئيس الزمالك لخوض السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل