محمد يوسف حكماً لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز.





الزمالك يلاقي حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.





وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة للحكم محمد يوسف، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد، وعمرو عايد حكمًا رابعًا.





يذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المرتبة العاشرة بـ 18 نقطة.