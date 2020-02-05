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حوادث

النقض تشرح لماذا تم تحريم الجمع بين أختين؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:00 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حرمانية الجمع بين الأختين

وأوضحت المحكمة أنه من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما.

فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلًا ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
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