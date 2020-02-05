مراتي حامل.. عريس يرفض دعوة شقيقه الأكبر لحفل زفافه بسبب رسالة

شعر أحد الشباب يوم زفافه بطعنة في قلبه والمتسبب فيها هو أقرب الناس إليه، حيث أرسل له أخيه رسالة قصيرة ظهرت بسببها على وجهه علامات الغضب عندما قرأها .

وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما ، تعرض لواقعة مؤسفة جدا أثناء تحضيره لحفل زفافه بعد إرسال أخيه الأكبر رسالة يوضح فيها أن زوجته حامل و لن يتمكن من تركها وحدها .







غضب الأخ الصغير و قرر ألا يرسل له أو لزوجته دعوة زفاف و قرر أن يغض بصره عن دعوته ، بالرغم من إنتقادات عائلته لذلك التصرف إلا أنه وجد أن ذلك الحل هو الأفضل .





وأقام الأخ الصغير حفل الزفاف دون أن يدعو شقيقه الأكبر و اعتبره الجميع موقف مخزي من الشقيق الأكبر الذي ترك أخيه الصغير بمفرده في يومه الكبير.