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منوعات

مراتي حامل.. عريس يرفض دعوة شقيقه الأكبر لحفل زفافه بسبب رسالة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شعر أحد الشباب يوم زفافه بطعنة في قلبه والمتسبب فيها هو أقرب الناس إليه، حيث أرسل له أخيه رسالة قصيرة ظهرت بسببها على وجهه علامات الغضب عندما قرأها . 
وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاما ، تعرض لواقعة مؤسفة جدا أثناء تحضيره لحفل زفافه بعد إرسال أخيه الأكبر رسالة يوضح فيها أن زوجته حامل و لن يتمكن من تركها وحدها . 

غضب الأخ الصغير و قرر ألا يرسل له أو لزوجته دعوة زفاف و قرر أن يغض بصره عن دعوته ، بالرغم من إنتقادات عائلته لذلك التصرف إلا أنه وجد أن ذلك الحل هو الأفضل . 

وأقام الأخ الصغير حفل الزفاف دون أن يدعو شقيقه الأكبر و اعتبره الجميع موقف مخزي من الشقيق الأكبر الذي ترك أخيه الصغير بمفرده في يومه الكبير.
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