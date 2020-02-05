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رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:13 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
كشف جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، حقيقة امكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 24 فبراير ضمن مباريات الدوري المصري.

وأكد جمال محمد في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لم تدرس الأمر حتى الآن، مشددا على أن الاتحاد لا يعنيه سوى مصلحة الفرق.

وأضاف أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة يتابع كافة الأمور المتعلقة بـ المباراة بنفسه، ومن المؤكد أنه سيدرس الأمر بنفسه.

وأكمل أن اللجنة على دراية بـ ضغط المباريات بالنسبة لـ فرق الدوري، خاصة المشاركة في البطولات الافريقية.

وحول السوبر الافريقي لـ الزمالك أمام الترجي التونسي، فأكد أن اللجنة قامت بإرسال خطاب لـ اتحاد الكرة الأفريقي "كاف" بشأن التهديدات التي تلقاها مجلس إدارة الزمالك.
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