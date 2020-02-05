AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:28 ص
حالة الجو
حالة الجو
Advertisements
نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، يصاحبه رياح وشبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وفى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:


القاهرة 22/12
الإسكندرية 22/12
بورسعيد 22/13
رفح 21/8
طابا 19/8
كاترين 17/3
شرم الشيخ 24/16
بني سويف 22/9
الأقصر 24/9
أسوان 24/10
الوادي الجديد 24/9
حلايب 22/16

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس سيء.. سقوط أمطار رعدية في الإسماعيلية

رياح وأمطار غزيرة تصل لحد السيول.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: استمرار موجة الطقس البارد على البلاد واحتمالية سقوط أمطار

حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة

السقعة مستمرة.. الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على أنحاء البلاد بداية من اليوم وحتى الاثنين والعظمى بالقاهرة 16 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

أمس كانت تضحك معي.. السرطان يخطف فتاة من صديقتها خلال 3 أيام

شاهد ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر لمدة أسبوع

حدث ليلاً | ترامب يحرج نانسي بيلوسي والأخيرة تمزق خطابه.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الأهلي بـ قرارين جديدين

خافت من الفضيحة.. فتاة تقفز من شقة دعارة في المعصرة لحظة وصول الشرطة.. تفاصيل

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد إقصاء شروزبري من كأس الاتحاد الإنجليزي

هاني حتحوت: الأهلي يوافق على رفع راتب سيد عبد الحفيظ إلى 280 ألف جنيه شهرياً

AdvertisementS

للمرة الأولى.. إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة

تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير ولاعبي الأهلي بـ قرارين جديدين

خالد الغندور يرد على تغريدة تركي آل الشيخ بشأن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

بعد رفضه مصافحتها.. نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب.. فيديو

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بتكلفة لا تتعدى الـ5 جنيهات.. علاج الزائدة الجلدية بدون جراحة

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

الدوري اتلعب 60 مرة فاز الأهلي بـ 41.. تركي آل الشيخ يواصل استفزاز جماهير الزمالك

ست بـ 100 راجل.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ رانيا يوسف

نوع مهمل من الخضراوات يحميك من السكتة الدماغية والجلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل