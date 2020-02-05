الأرصاد: طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، يصاحبه رياح وشبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر.





وفى القاهرة الكبرى والوجه البحري، يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.





وعلى شمال الصعيد، يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:









القاهرة 22/12

الإسكندرية 22/12

بورسعيد 22/13

رفح 21/8

طابا 19/8

كاترين 17/3

شرم الشيخ 24/16

بني سويف 22/9

الأقصر 24/9

أسوان 24/10

الوادي الجديد 24/9

حلايب 22/16



