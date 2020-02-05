يزيل خلايا الجلد الميتة.. تعرفي على طريقة عمل ماسك الكاكاو





قدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الكاكاو لعلاج التجاعيد والخوط التعبيرية في الوجه، حيث أنه غني بخصائص مضادة للشيخوخة، ويزيل خلايا الجلد الميتة لتحسين مرونة الجلد ومظهره.



مكونات ماسك الكاكاو: 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو 1 ملعقة كبيرة زبادي

طريقة استخدام ماسك الكاكاو: - امزج المكونات معًا في وعاء في عجينة ناعمة. - ضع العجينة على الوجه والرقبة و اتركه لمدة 5 دقائق واشطفه جيدا.

تعاني الكثير من النساء والفتيات من ظهور بعض العلامات التعبيرية أو الخطوط الدقيقة في الوجه، والتى تتطور بمرور الوقت لتتحول لتجاعيد مبكرة مما يجعل المرأة تبدو أكبر سنا.