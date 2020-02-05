ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين والشادو احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط خدمة تأمين القطاع الثاني بالطريق الحر من ضبط محمد ا م حال استقلاله السيارة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 15 جرام ومبلغ 4500 جنيه و 2 هاتف محمول.





كما تمكن ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ (خدمة القطاع الثاني الدائري) من ضبط "احمد،ص، ي" عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 10 جرامات ومبلغ 2110 جنيهات وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط "سيف الدين، و، م"، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 250 جراما ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.