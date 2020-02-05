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محافظات

محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع مديري الإدارات برئاسة مدينة جمصه بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه. 

وأكد محافظ الدقهلية لمديري الإدارات بأن دورنا الأصيل هو توفير الخدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم وهذا يحتاج إلى إخلاص وعزيمة في العمل مشيرا إلى أنه يسعى بكل الإمكانيات لتكون جمصه وجهة سياحية لمصر بفضل جهود الجميع. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص على تحقيق رضا المواطنين والموظفين،وأوضح أنه سيفتتح عددا من المشروعات خلال العيد القومي الشهر الجاري بالديوان العام ونطاق المحافظة. 

وأكد مختار على ضرورة الاهتمام بالاصول الغير مستغلة وتعظيم الاستفادة منها،والصيانة الدورية للحملة الميكانيكية وتأهيلها بالشكل الملائم للاستخدام الامثل لمعداتها، وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية هدفها تيسير تقديم الخدمة للمواطنين والقضاء على الفساد الإداري من خلال ميكنة الخدمة. 

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي وأكد للعاملين فيه على أننا جميعا فريق عمل واحد مشيرا إلى أن المركز هو الذي يعكس صورة الدولة لدي المواطنين ولابد من تحقيق رضاه بالفعل والقول بحسن الاستقبال وسرعة تقديم الخدمة بأسلوب لائق ومعاملة جيدة فجميعنا لخدمة المواطنين.
محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة
محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة
محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة
محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة
محافظ الدقهلية يجتمع بمديري الإدارات في رئاسة مدينة جمصة
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